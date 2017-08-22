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"Sahada daha sakin olmamız lazım"

- Adana Demirspor Teknik Direktörü Bulak: - "Oyun bilgimiz bu ligi götürmeye yetecek donanıma sahip"


ADANA (AA) - TFF 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, başarılı olmak için gerekli donanıma sahip olduklarını söyledi.

Bulak, Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin ikinci haftasında sahalarında oynadıkları Çaykur Rizespor maçını 3-1 kaybettiklerini hatırlatarak, kolay gol yeme sorununu çözmek zorunda olduklarının altını çizdi. Giray Bulak, mağlubiyete rağmen Rizespor karşısında futbol adına olumlu işler de yaptıklarını savundu.

Yeni bir takım olduklarını anlatan Bulak, kadrolarına kattıkları oyuncuların zamanla daha iyi performans göstereceğini kaydetti.

İyi yürekli oyunculardan kurulu bir takım olduklarını anlatan Bulak, "Sahada daha sakin olmamız lazım. Bunu sağladığımız zaman, oyun bilgimiz bu ligi götürmeye yetecek donanıma sahip." diye konuştu.

Bulak, belirli bölgelerde sıkıntı yaşadıklarını, bu bölgeler için transfer veya takım içinde oyuncu monte etmeye dönük çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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AdanaAdana DemirsporFutbolGiray Bulak
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