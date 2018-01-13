ANTALYA (AA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, taraftarların sahada mücadele eden bir takım göreceğini söyledi.

Hamzaoğlu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanı izleyen Antalyasporlu taraftarlara yönelik yaptığı konuşmada, takım olarak sıkı bir şekilde ligin ikinci yarısına hazırlandıklarını belirtti.

Taraftarlardan tek isteğinin, takımı sonuna kadar desteklemeleri olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, kırmızı-beyazlı renklere gönül verenlerin, kötü günlerinde bile yanlarında olması gerektiğini vurguladı. Mağlup oldukları karşılaşmaların ardından da destek beklediklerine dikkati çeken Hamzaoğlu, taraftarların bu maçlarda takımı alkışlayıp tribüne çağırması gerektiğini kaydetti.

Futbolda her türlü sonucun olabileceğine işaret eden Hamzaoğlu, "Kaybedeceğimiz günler de olacak. Sizin desteğiniz o günleri çok çabuk atlatmayı ve tekrar kazanmayı sağlayacak. Ekibim ve oyuncularım Antalyaspor'u çok daha iyi günlere kavuşturmak için elinden geleni yapacak. Bunun sözünü verebilirim. Sahada mücadele eden bir takım bulacaksınız." diye konuştu.





- İkinci yarı hazırlıkları





Antalyaspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından koşu ve kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Çalışmada, sakatlığı süren Samuel Eto'o, Salih Dursun ve yönetim ile sözleşmesiyle ilgili görüşmeleri süren Samir Nasri'nin yanı sıra henüz kampa katılmayan William Vainqueur yer almadı. Sakatlıkları süren Sakıp Aytaç ve Johannes Djourou ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı antrenman yaptı.

Öte yandan, antrenmanı izleyen 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği üyeleri, meşale yakıp tezahüratlarda bulundu.