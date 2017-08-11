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"Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum"

- Fenerbahçe'nin transfer görüşmesi yaptığı Giuliano: "Burada benden bekleneni vermeye çalışacağım. Umarım burada çok mutlu olurum ve takımla beraber kupalar kazanırız" - "(Fenerbahçe taraftarları) Beni izlemek için çok heyecanlı olduklarını biliyorum. Aynı heyecan benim için de geçerli. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" - İspanyol forvet Soldado: "Bu takım için her şeyimi vereceğim. Burada olduğum süre boyunca hayatımı bu formaya adayacağım" - "Soyunma odasına girdiğimde kulübümüzün çalışanları ve takım arkadaşlarım beni son derece sıcak karşıladılar. Zaten kendinizi iyi hissetmek için bundan daha iyisini bekleyemezsiniz"


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başlayarak İstanbul'a getirdiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano Victor De Paula, sarı-lacivertli taraftarların önüne çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

FBTV'ye açıklamalarda bulunan Giuliano, taraftarların kendisine gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Buraya geldiğim ilk andan itibaren gösterilen ilgiden dolayı çok mutluyum. Burada benden bekleneni vermeye çalışacağım. Umarım burada çok mutlu olurum ve takımla beraber kupalar kazanırız." diye konuştu.

Fenerbahçe taraftarının kendisini heyecanlandırdığını aktaran 27 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe taraftarının benim hakkımda söylediği sözleri duydum ve çok mutlu oldum. Beni izlemek için çok heyecanlı olduklarını biliyorum. Aynı heyecan benim için de geçerli. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bu heyecan da güzel bir birliktelik ortaya koyacaktır." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerin güçlü bir takım olduğuna değinen Giuliano, "Takımda tanıdığım isimler var. Josef de Souza da yakın arkadaşım. Gerçekten güçlü bir takımız ve büyük oyuncularımız var. Ben de onlarla aynı takımla olacağım için mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

Giuliano Victor De Paula, açıklamasını Türkçe olarak "En büyük Fenerbahçe." diyerek tamamladı.



- Soldado: "Bu takım için her şeyimi vereceğim"


Fenerbahçe'nin İspanya'nın Villarreal takımından kadrosuna kattığı ve 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı İspanyol forvet Roberto Soldado ise sarı-lacivertli ekip için her şeyini vereceğini dile getirdi.

Sarı-lacivertli taraftarların düzenlediği karşılaşmadan ve kendisine gönderdiği mesajlardan mutlu olduğunu vurgulayan Soldado, "Bu takım için her şeyimi vereceğim. Burada olduğum süre boyunca hayatımı bu formaya adayacağım. Fenerbahçe'yi yukarıları taşıma noktasında yapılası gereken ne varsa yapabildiğim ölçüde yapmaya çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'de çok iyi karşılandığını dile getiren 32 yaşındaki golcü oyuncu, şunları kaydetti:

"Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum. Çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Soyunma odasına girdiğimde kulübümüzün çalışanları ve takım arkadaşlarım beni son derece sıcak karşıladılar. Zaten kendinizi iyi hissetmek için bundan daha iyisini bekleyemezsiniz. Şu anda çalışmak için her türlü imkanın burada olduğunu görebiliyorum. Güzel ve sıcak bir ortam var."

Sarı-lacivertli kulübün tarihinin kendisini çok etkilediğini belirten Soldado, "Bu kulübün tarihi son derece önemli. Burayı seçme noktasında en önemlisi, bu kulübün sahip olduğu tarihti. Bu formayı giyme fırsatı olan hiçbir oyuncu şüphe duymamıştır diye düşünüyorum. Benim için de ayı şey geçerli." diyerek sözlerini tamamladı.

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FenerbahçeFutbolGiuliano Victor De PaulaRoberto SoldadoSüper LigSüperlig
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