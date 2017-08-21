Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Palladium 18. Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri doğa
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar

"Sahaya kazanma arzusu ile çıktık"

- Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Tankut: "Medipol Başakşehir karşısında iyi bir oyunla 3 puan aldık. Her geçen gün daha iyiye giden bir ekip olacağız"

KARABÜK (AA) - Kardemi̇r Karabükspor'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, "Medipol Başakşehir karşısında iyi bir oyunla 3 puan aldık. Her geçen gün daha iyiye giden bir ekip olacağız." dedi.

Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 2. haftasında sahalarında ligin güçlü ekiplerinden Medipol Başakşehir ile karşılaştıklarını ve bu maçtan 3-1 galip ayrıldıklarını belirtti.

Taraftara desteklerinden dolayı teşekkür eden Tankut, şunları kaydetti:

"İyi bir hazırlık döneminin ardından sahaya kazanma arzusu ile çıktık. Medipol Başakşehir karşısında iyi bir oyunla 3 puan aldık. Her geçen gün daha iyiye giden bir ekip olacağız. Takıma yapılan takviyelerin hemen uyum sağladığını ve katkı verdiklerine şahit olduk. Bu da ilerleyen haftalarda daha iyi oyun sergileyeceğimizin işaretidir. Ben bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. Taraftarımızın karşısına çıktığımız ilk maçta galip gelmek ayrı bir mutluluk. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ettik."

Önlerinde deplasmanda oynayacakları Alanyaspor maçı olduğuna değinen Tankut, bu maçın hazırlıklarına başlayacaklarını ve sezonun ilk deplasman galibiyetini almak istediklerini sözlerine ekledi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hikmet Ferudun TankutKardemi̇r KarabüksporSüperlig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5