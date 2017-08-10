Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyespor ilk antrenmanına çıktı

SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Sakarya Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.Sağlık kontrolünden geçirilen oyuncular, kulübün spor salonunda yapılan antrenmanda bir araya...

Sakarya Büyükşehir Belediyespor ilk antrenmanına çıktı

SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Sakarya Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Sağlık kontrolünden geçirilen oyuncular, kulübün spor salonunda yapılan antrenmanda bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün itibariyle yerli ve genç oyuncularla yeni sezon hazırlıklarımıza başladık. 14 Ağustos Pazartesi günü yabancı sporcularımız da takımımıza katılacak. 20 Ağustos Pazar gününe kadar Sakarya'da gerçekleştirilecek çalışmalarımız daha sonra Bolu'da devam edecektir. Yeni sezon takımımıza ve şehrimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AntrenmanBasketbol Süper LigiSakarya Büyükşehir BelediyesporTahincioğlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5