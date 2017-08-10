Sakarya Büyükşehir Belediyespor ilk antrenmanına çıktı

SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Sakarya Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Sağlık kontrolünden geçirilen oyuncular, kulübün spor salonunda yapılan antrenmanda bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün itibariyle yerli ve genç oyuncularla yeni sezon hazırlıklarımıza başladık. 14 Ağustos Pazartesi günü yabancı sporcularımız da takımımıza katılacak. 20 Ağustos Pazar gününe kadar Sakarya'da gerçekleştirilecek çalışmalarımız daha sonra Bolu'da devam edecektir. Yeni sezon takımımıza ve şehrimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.