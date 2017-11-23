Sakarya Büyükşehir Belediyespor, seri başlatmak istiyor

SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından 8. haftada İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı maçı kazanarak, galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Kulüp başkanı Akgün Altuğ, yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanından galibiyetle dönerek, yeni bir seri başlatmak istediklerini, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini söyledi.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek istediklerini aktaran Altuğ, "Takımımız sıkı bir şekilde çalışıyor. Milli maçlar arasından sonra oynayacağımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi mücadelesini kazanarak, yeni bir seri başlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Altuğ, transfer çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.