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Sakarya Büyükşehir Belediyespor yeni sezona hazırlanıyor

- Başantrenör Selçuk Ernak yönetimindeki Bolu kampında, taktik ve kondisyon ağırlıklı antrenmanlar yapılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyespor yeni sezona hazırlanıyor


SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Sakarya temsilcisi, kampta, başantrenör Selçuk Ernak yönetiminde taktik ve kondisyon ağırlıklı antrenmanlar yapıyor.

Kulüp basın sözcüsü Erdal Şenkardeş, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Ağustos'ta başlayan kampın 31 Ağustos'a kadar süreceğini belirterek, "Yoğun bir kamp takvimimiz var. İtalya'da ve Bursa'da turnuvalara katılacağız. Özel maçlar oynayacağız. Takımımız, Süper Lig'e en iyi şekilde hazırlanıyor. İnşallah bu yıl teknik ekibimiz, sporcularımız ve taraftarlarımızla önemli bir heyecan yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

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AntrenmanBasketbolBolu KampıErdal ŞenkardeşSakarya Büyükşehir Belediyespor
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