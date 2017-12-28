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Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da hedef Karşıyaka maçı

- Kulüp Başkanı Altuğ: "Ligde devreyi ilk 8'de tamamlayarak Türkiye Kupası'na katılma hedefimiz bulunuyor. Bu doğrultuda Galatasaray deplasmanında aldığımız galibiyet çok kıymetliydi. Şimdi bu galibiyetin üzerine koymamız gerekiyor"

Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da hedef Karşıyaka maçı

SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un kulüp başkanı Akgün Altuğ, devreyi ilk 8'de bitirme hedefi doğrultusunda Pınar Karşıyaka ile yapacakları maçı kazanmaları gerektiğini söyledi.

Başkan Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, ligin 13. haftasında 30 Aralık Cumartesi günü Pınar Karşıyaka ile önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.

Ligde 7 galibiyetle 6. sırada yer aldıklarını hatırlatan Altuğ, Pınar Karşıyaka'yı da mağlup ederek yollarına devam etmek istediklerini kaydetti.

Önemli mücadele için taraftarları Sakarya Spor Salonu'na davet eden Altuğ, açıklamasında, "Ligde devreyi ilk 8'de tamamlayarak Türkiye Kupası'na katılma hedefimiz bulunuyor. Bu doğrultuda Galatasaray deplasmanında aldığımız galibiyet çok kıymetliydi. Şimdi bu galibiyetin üzerine koymamız gerekiyor. İnşallah saha ve seyirci avantajımızı da iyi bir şekilde kullanarak Karşıyaka'yı mağlup etmeyi başaracağız." ifadelerine yer verdi.

Taraftarların her zaman yanlarında olduğunu aktaran Altuğ, "Taraftarlarımız, takımımıza tribünlerden verdiği destekle güç kattı. Şimdi Karşıyaka ile oynayacağımız önemli karşılaşma için yine basketbolseverlerin desteğine ihtiyacımız olacak. İnşallah hep birlikte güzel bir galibiyet elde edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Serdivan Mavi Durak ve kulüp ofisinde süren maç bileti satışlarının, yarın Atatürk Bulvarı'nda devam edeceği bildirildi.

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