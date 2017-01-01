Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile umutlu

SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN - Spor Toto 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

Sezona teknik direktör İsmail Cem Cambaz yönetiminde başlayan ve ligin 9. haftasında eski milli futbolcu Tuncay Şanlı ile anlaşan yeşil-siyahlı kulüp, 17 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan topladı.

Lider Afjet Afyonspor'un 3, ikinci Tarsus İdmanyurdu'nun 1 puan gerisinde yer alan Sakaryaspor, şampiyonluk iddiasından kopmadı.

İlk teknik direktörlük deneyimine profesyonel oyunculuğa adım attığı Sakaryaspor'da başlayan Tuncay Şanlı, takımının başında çıktığı 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.





- Şanlı: "İlk yarı çok olumlu ve güzel geçti"





Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yarıyı iyi yerde bitirdiklerini, oyuncularının iyi mücadele ettiğini söyledi.

Bazı kazanabilecekleri maçlarda puan bıraktıklarını anlatan Şanlı, "Gruba baktığımızda üst sıralarda çok fazla puan farkı yok. Herkes birbirine yakın. Eksiklerimiz vardı, onları gördük." dedi.

Şanlı, hem kendilerinin oyuncuları hem de oyuncuların kendilerini daha iyi tanıma fırsatı bulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Neler istediğimizi biliyorlar. O açıdan ilk yarı çok olumlu ve güzel geçti. Şimdi de çalışmalarımız devam ediyor. İkinci yarıda daha farklı, istekli ve iyi futbol oynayan, fazla pozisyona giren ve gol atan bir takım oluşturmak istiyoruz. Bunun için takviyelerimiz de var. Ayrılan arkadaşlarımız da oldu. Şu anda her şey yolunda, güzel gidiyor. Eksiklerimizin olduğu noktalara takviyelerle beraber ikinci yarı daha iyi bir Sakaryaspor izlettirmek istiyoruz."





- "Sakaryasporumuz inşallah özlenen yere gelecek"





Hedeflerin hiçbir zaman bitmeyeceğini aktaran Tuncay Şanlı, Sakaryaspor'u eski günlerine döndürmek istediklerini belirtti.

"Zaten diriliş yılında bu hedefle yola çıkıldı." diyen Şanlı, "İlk hedefimiz şu anda bu ligden çıkmak ve ondan sonra yolumuza devam etmek. Sakaryasporumuz inşallah istenilen, özlenen yere gelecek." ifadelerini kullandı.

Şanlı, ikinci yarıda taraftara daha farklı bir Sakaryaspor izletmeyi istediklerini dile getirerek, oyuncularının da çok karakterli ve yürekli sporcular olduğunu kaydetti.

Oyuncularda biraz baskı ve stresin yaşanabildiğini, sonuçta büyük bir camiada oynadıklarını ifade eden Şanlı, "Taraftarın, şehrin büyük desteği var. Bu, bazı oyuncularımıza tabii ki baskı hissettirir. Bunu aştığımız zaman sahada daha farklı bir Sakaryaspor olacak." şeklinde konuştu.

Tuncay Şanlı, transfer çalışmalarının devam ettiğini, şu ana kadar Fahri Tatan, Coşkun Yılmaz ve Fatih Özçelik'i kadrolarına dahil ettiklerini bildirdi.



