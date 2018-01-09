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Salon hokeyinde hedef dünya şampiyonası

- Milli takım, Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası'na Alanya'da hazırlanıyor - Türkiye Erkek Hokey Takımı Başantrenörü Yükseler: - "Bu organizasyonu en iyi şekilde değerlendirerek, şampiyon olmak istiyoruz" - "Burada şampiyon çıktığımızda dünya sıralamasındaki yerimizi değiştireceğiz ve 3 yıl sonra yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılacağız"

Salon hokeyinde hedef dünya şampiyonası


ANTALYA (AA) - MUSTAFA KURT - Salon Hokeyi Erkek Milli Takımı, Antalya'nın Alanya ilçesinde 12-14 Ocak'ta yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda (Championship 2), rakiplerini geçerek şampiyon olmak istiyor.

Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası, 8 ülke takımının katılımıyla 12 Ocak Cuma günü Alanya'da başlayacak. İngiltere, Hırvatistan, İtalya ve İsveç'in B grubunda mücadele edeceği şampiyonada Türkiye, A Grubu'nda Hollanda, Portekiz ve Ukrayna ile karşılaşacak.

Şampiyonanın hazırlıklarını Alanya'da sürdüren milli takımın başantrenörü Yasin Yükseler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 kişilik kadronun 3 ayrı kamp sonunda 12 kişiye düşürüldüğünü söyledi.

Yükseler, bu organizasyona çok büyük önem verdiklerini belirterek, "Bu organizasyonu en iyi şekilde değerlendirerek şampiyon olmak istiyoruz. Burada şampiyon çıktığımızda dünya sıralamasındaki yerimizi değiştireceğiz ve 3 yıl sonra yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılacağız. En büyük hedefimiz bu." dedi.

Yükseler, sporcularla çok iyi bir hazırlık evresi geçirdiklerini dile getirerek, ülke olarak herkesin kendilerine destek verdiğini ifade etti.

Şampiyonada genç bir hokey ülkesi olarak Avrupa ile yarışacaklarını dile getiren Yükseler, "Şampiyonada çok başarılı takımlar var. 100 yıllık geçmişi olan ülkeler bulunuyor. Biz 15 yıllık bir ülkeyiz. Umarım ev sahibi olduğumuz bu turnuvada şampiyon olarak ülkemizin yüzünü güldürürüz." diye konuştu.

Yükseler, şampiyonada en büyük güçlerinin taraftar olacağını, taraftarın desteğiyle daha iyi sonuçlar alacaklarını sözlerine ekledi.

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A Milli TakımAlanyaAvrupa Erkekler Salon Hokeyi ŞampiyonasıBaşantrenör Yasin Yükseler
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