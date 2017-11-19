Salzburg'dan Sturm Graz'a 5 gol

ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor ile I Grubu'nda yer alan Salzburg, Avusturya Birinci Futbol Ligi'nin 15. haftasında Sturm Graz'ı 5-0 mağlup etti.
Avusturya liginin 15. haftasına lider giren Sturm Graz, bir puan arkasındaki Salzburg'a konuk oldu.
Ev sahibi Salzburg, Gulbrandsen'in 8, Berisha'nın 36 (penaltı), Maresic'in 45+2 (kendi kalesine), Dabbur'un 84 ve 89. dakikada attığı gollerle maçı 5-0 kazandı.
Sturm Graz'ın kaptanı Schulz, 35. dakikada kırmızı kart gördü.
Puanını 34'e yükselten Salzburg, Sturm Graz'ın 2 puan önünde liderliğe yükseldi.