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Salzburg'dan Sturm Graz'a 5 gol

- Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Salzburg, Avusturya liginde Sturm Graz'ı 5-0 yenerek liderliğe yükseldi

Salzburg'dan Sturm Graz'a 5 gol

ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor ile I Grubu'nda yer alan Salzburg, Avusturya Birinci Futbol Ligi'nin 15. haftasında Sturm Graz'ı 5-0 mağlup etti.

Avusturya liginin 15. haftasına lider giren Sturm Graz, bir puan arkasındaki Salzburg'a konuk oldu.

Ev sahibi Salzburg, Gulbrandsen'in 8, Berisha'nın 36 (penaltı), Maresic'in 45+2 (kendi kalesine), Dabbur'un 84 ve 89. dakikada attığı gollerle maçı 5-0 kazandı.

Sturm Graz'ın kaptanı Schulz, 35. dakikada kırmızı kart gördü.

Puanını 34'e yükselten Salzburg, Sturm Graz'ın 2 puan önünde liderliğe yükseldi.

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ATİKER KONYASPORFutbolSalzburgUEFA Avrupa Ligi
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