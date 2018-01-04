Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ekonomi arzu yıldız Eto
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
Bitcoin yüzde 11 yükseldi

Sam Allardyce: Cenk Tosun'un transferi için anlaşma sağlandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın teknik direktörü Sam Allardyce, Cenk Tosun'un transferi için anlaşma sağlandığını doğruladı.

Sam Allardyce: Cenk Tosun'un transferi için anlaşma sağlandı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın teknik direktörü Sam Allardyce, Cenk Tosun'un transferi için anlaşma sağlandığını doğruladı.

İngiliz teknik adam, İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda yarın Liverpool ile deplasmanda oynayacakları derbi maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Allardyce, Beşiktaş'ta forma giyen Cenk Tosun'un transferiyle ilgili soru üzerine, "Cenk Tosun'un transferi için anlaşma sağlandı, detaylar üzerinde çalışılıyor. Umarım lisansı zamanında yetişir ve kupa maçında oynatabiliriz." diye konuştu.

İngiliz basını, iki kulübün 26 yaşındaki futbolcunun transferi için 27 milyon sterlinlik anlaşmaya vardığını iddia etmişti.

Muhabir: Yunus Kaymaz

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Cenk TosunEvertonSam AllardyceSpor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5