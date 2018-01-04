Samet Aybaba: İkinci yarı daha zorlu geçecek

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Turizm Merkezi'nde kampa giren kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Samet Aybaba, gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aybaba, takımların devre arasında transferlerle kadrolarını güçlendirdiğini aktararak, "Arkadaşlarımız, performans, takımdaşlık, göze hoş gelen futbol bakımından da iyi şeyler yaptı. İlk yarıyı iyi bir yerde bitirdik. Doğrusunu söylemek gerekirse planladığımızdan üstte bir puan aldık. Önümüzde ikinci yarı var. Daha zorlu geçecek. Takımlar transfer yaparak güçleniyor. O yüzden daha sıkı çalışma programı belirledik." diye konuştu.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydeden deneyimli teknik adam, "Devre arası transferi zor. Kimse iyi oyuncusunu vermez. Buna rağmen birkaç mevkiye transfer yapmayı düşünüyoruz. Takımımızdaki oyunculardan memnunuz ama eksiklerimiz var. Bazı mevkilerde tek oyuncu var. Bek, forvet arkası ve kanatlarda hücuma dönük oyuncu arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Samet Aybaba, İngiltere'nin Everton takımına transferi gündemde olan Cenk Tosun ile ilgili, "Çok keyif aldım. Türk futbolu ve futbolcusu için inanılmaz bir şey. Aman 'Cenk Tosun ne zaman döner.' demeye başlamayın. Bu oyuncuların orada kalması için ülkece destek vermemiz lazım. Cenk Tosunlar çoğalsın, ülke futbolu gelişsin. Dünyanın marka takımlarında futbolcularımız oynasın. Zor ama antrenörlerimiz gitsin. Öyle olursa futbolumuz gelişir, ekonomik açıdan kulüplerimiz rahatlar." diyerek sözlerini tamamladı.

Muhabir: Emrah Oktay