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Sampdoria-Roma maçı ertelendi

- İtalya 1. Ligi'nde yarın oynanması planlanan Sampdoria-Roma karşılaşması olumsuz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihte yapılacak

Sampdoria-Roma maçı ertelendi

ROMA (AA) - İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında yarın oynanması planlanan Sampdoria-Roma maçı, olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendi.

Cenova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Sampdoria takımının kenti Cenova'da beklenen yoğun yağış sebebiyle turuncu alarm ilan edildiği ve bu nedenle yarın TSİ 21.45'te oynanması planlanan Sampdoria-Roma maçının ertelendiği belirtildi.

Oynanacağı tarihe daha sonra karar verilecek karşılaşma, Serie A'da bu sezon olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelenen ilk maç oldu.

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Anahtar Kelimeler:
AS RomaCenovaİtalya Serie ARomaSampdoria
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