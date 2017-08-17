Şampiyon bisikletçi Sanchez'e doping cezası





ANKARA (AA) - Olimpiyat şampiyonu İspanyol yol bisikletçisi Samuel Sanchez, doping yaptığı gerekçesiyle spordan men cezası aldı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinden (UCI) yapılan açıklamada, Sanchez'in doping testinin A numunesinde büyüme hormonuna rastlandığı ve müsabakalardan geçici men cezası aldığı belirtildi.

İspanyol sporcu, B numunesi sonucu çıkana kadar müsabakalarda yer alamayacak. Olayın ardından Sanchez'in takımı BMC Racing'den yapılan açıklamada ise, "Takımımızda yer alan tüm yarışçı ve teknik ekip, en yüksek etik değerlere sahip olmakla yükümlüdür. Ne yazık ki, İspanya Bisiklet Turu öncesi bu haberi almaktan büyük hayal kırıklığı yaşadık." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, BMC Racing takımında görevine son verilen 39 yaşındaki Sanchez'in yerine Belçikalı yol bisikletçisi Loic Vliegen'in ekibe dahil edildiği aktarıldı.

Kariyerinde Fransa Bisiklet Turu'nda 2, İspanya Bisiklet Turu'nda ise 5 etap zaferi bulunan Sanchez, 2008'de Pekin'de düzenlenen olimpiyatlarda yol bisikleti kategorisinde altın madalyanın sahibi olmuştu.