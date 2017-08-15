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Şampiyon bisikletçi Wooldridge öldü

- Kariyerinde 4 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunan eski bisikletçi Stephen Wooldridge vefat etti

Şampiyon bisikletçi Wooldridge öldü


ANKARA (AA) - Eski olimpiyat ve dünya şampiyonu Avustralyalı bisikletçi Stephen Wooldridge, 39 yaşında hayata veda etti.

Avustralya Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, bisiklet sporuna önemli katkılar veren Wooldridge'in henüz 39 yaşında hayata gözlerini yumduğu aktarıldı.

Açıklamada, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 2004 yılında düzenlenen olimpiyatlarda altın madalyası, 2002, 2003, 2004 ve 2006'da ise dünya şampiyonlukları bulunan Avustralyalı sporcunun, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilendi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, faal spor hayatından emekliye ayrılmasının ardından ulusal ve uluslararası bisiklet federasyonlarda görev almaya devam eden Wooldridge'in, son dönemlerde zihinsel sağlık sorunları yaşadığı ve hayatına son vermesinden şüphelenildiği belirtiliyor.

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