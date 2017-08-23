Şampiyon boksörden Gümrükçüoğlu'na ziyaret





TRABZON (AA) - İtalya'da gerçekleştirilen Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 75 kiloda gümüş madalya elde eden Busenaz Sürmeneli, antrenörü Cahit Süme ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nu ziyaret etti.

Busenaz ve antrenör Süme ile bir süre sohbet eden Gümrükçüoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milli boksörü başarılarından dolayı tebrik eden Gümrükçüoğlu, iki kez dünya şampiyonu, üç kez de Avrupa şampiyonu olan Busenaz'ın başarılarından gurur duyduklarını ifade etti.

Gümrükçüoğlu, Busenaz'dan bundan sonra da büyük başarı beklediklerini vurgulayarak, spora ve sporcuya desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.





- Busenaz: "Elimden gelen gayreti gösteriyorum"





Busenaz Sürmeneli, hedefinin 2020'de Tokyo'da yapılacak olimpiyatlarda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Altın madalya için çok çalışacağını belirten Busenaz, "Trabzon'u ve Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Desteklerinizden dolayı da sizlere teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Gümrükçüoğlu, şampiyon boksörü altınla ödüllendirdi.