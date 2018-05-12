Şampiyon ralliciler Marmaris'te yarışacak

Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)’nun kararlı çalışmaları sonucunda Türkiye’ye 8 yıl aradan sonra dönen, 13-16 Eylül tarihlerinde Muğla’da düzenlenecek olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC)’nın basın toplantısı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımı ile gerçekleşti.

Dünyanın en büyük organizasyonu olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC)’na yeniden dahil edilen Türkiye, otomobil sporlarına gönül veren yerli ve yabancı turistleri Muğla’da ağırlamaya hazırlanıyor. 13 yarıştan oluşan şampiyonanın 10’uncu ayağı olan “Rally Turkey” dünyaca ünlü pilotların zorlu mücadelelerine ev sahipliği yaparken, etapları izleyen seyircilere ise nefes kesen anlar yaşatacak.



ÜRETİCİLER DESTEK OLMALI



Tüm dünyanın yakından takip ettiği ve dünyanın en hızlı pilotlarının ağırlanacağı organizasyon ile ilgili basın toplantısında konuşan TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı; “Öncelikle bu değerli ve dünyanın en büyük otomobil sporları organizasyonunun ülkemize geri dönmesinde emeği olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Spor Genel Müdürümüze ve tüm bakanlık çalışanlarına, Spor Toto Teşkilat Başkanımıza, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Muğla Valimize, Ula ve Marmaris Kaymakamlarımıza, Muğla Gençlik Spor İl Müdürümüze, Ula ve Marmaris Belediye başkanlarımıza çok teşekkür ederim.” dedi.

Türkiye açısından önemli bir organizasyonun startını verdiklerini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak; “Böylesine büyük organizasyonlar yapmak Türkiye için artık çok kolay. Biz ülke olarak çok büyük bir organizasyon kapasitesine sahibiz. Son 15 yılda spor alanında çok ciddi yatırımlar yaptık, büyük organizasyonlar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz, bunlardan bir tanesi de Dünya Ralli Şampiyonası. Bu noktada TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı’nın ekibiyle birlikte yaptığı çalışmalar çok önemli rol oynadı. Dünya Ralli Şampiyonası ülkemizin tanıtılması açısından da çok büyük önem taşıyor” dedi.





TANITIM İÇİN ÖNEMLİ



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto teşkilatı olarak Dünya Ralli Şampiyonası’na ciddi destek verdiklerini de sözlerine ekleyen Osman Aşkın Bak; “Ülkemizdeki otomobil üreticilerini de bu önemli organizasyona destek olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin güvenli olduğunu gösteren bir organizasyon. Bu noktada bize güvenen FIA’ya, WRC’ye ve destek veren ülkelere teşekkür ediyoruz. İnanın Marmaris’in eşsiz doğasında hem çok güzel bir yarış izleyeceğiz hem de ülkemizin güzelliklerini tüm dünyaya göstereceğiz. Ben tekrar bu organizasyonu ülkemizde gerçekleştirecek olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Hayırlı olsun diyerek sözlerimi noktalamak istiyorum” dedi.

Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye otomobil sporlarına yeni bir ivme kazandıracağına ve diğer büyük organizasyonların önünün açılmasında da ülkemize yardımcı olacağına değinen Serkan Yazıcı; “Dünya Ralli Şampiyonası seçmelerinde Yeni Zelanda, Hırvatistan, Japonya, Şili, Kenya ve Güney Afrika’yı geride bıraktık. Bu büyük organizasyonla birlikte Türkiye’nin her kulvarda sergilediği prestijli duruşu ve mesajları tüm dünyaya ulaşacak. Ayrıca Dünya Ralli Şampiyonası’na sadece bir spor organizasyonu gözüyle bakmamamız gerekiyor, organizasyon ülke tanıtımı ve turizmi açısından da büyük önem taşıyor” dedi.



BİNLERCE TURİST GELECEK



Yaklaşık olarak 50 bin yerli ve yabancı turistin sadece Dünya Ralli Şampiyonası için bölgeye geleceğini öngördüklerini belirten Yazıcı; “Dünya Ralli Şampiyonası’nın, Türkiye’nin eşsiz güzelliklerini, kültürümüzün zenginliğini ve insanlarımızın misafirperverliğini dünyaya tanıtma ve diğer ülkelerle aramızdaki dostluk bağlarını güçlendirme imkanı da vereceğine inanıyorum. Etkinlik kapsamında Marmaris şehir içi bir günlüğüne trafiğe kapatılacak ve seyircilere şehir içi etabıyla adeta bir görsel şölen sunulacak. Dünya Ralli Şampiyonası yarışlarını her yıl bizzat organizasyona katılarak 5 milyona yakın seyirci takip ediyor. Yarışları yıl boyunca youtube’dan 25 milyon, 155 televizyon kanalından da yaklaşık 849 milyon kişi seyrediyor. 2018 yılı içerisinde Türkiye’de gerçekleştirilecek bu en önemli organizasyona ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.





MİLLİ BİR MESELE



Türkiye’nin Dünya Ralli Şampiyonası takvimine tekrar dahil edilmesinin, organizasyona dahil otomobil üreticileri tarafından da memnuniyetle karşılandığının altını çizen Yazıcı; “WRC bünyesinde yarışan tüm araçlar, 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip, 4 silindirli 1,6 litre turboşarjlı ve 380 HP gücünde otomobillerdir. Herhangi bir showroomdaki araçlarla bire bir aynı görünen otomobiller, motorları, yürüyen aksamları ve diğer teknik değişiklikler ile çok farklı performanslar sergilemek üzere yeniden tasarlanmış araçlardır. Bugün bu üreticiler Türkiye’nin şampiyonaya dahil edilmesinden oldukça mutlu. Bu organizasyon sadece TOSFED’in ya da Marmaris’in değil, tüm Türkiye’nin işi, bir milli mesele” dedi.

Türkiye’yi yeniden WRC takviminde gördükleri için mutlu olduklarını ifade eden WRC Promotör Genel Müdürü Oliver Ciesla sözlerine şu şekilde devam etti; “Türkiye stratejik konumu ve içinde barındırdığı ekonomik potansiyeller sayesinde yeni pazarlara açılmamız noktasında çok önemli bir rol oynuyor. TOSFED bu önemli organizasyonun Türkiye’ye geri gelmesi için oldukça başarılı bir iş çıkardı. Marmaris, WRC açısından oldukça keyifli bir lokasyon. İstisnai, modern ve oldukça kompakt bir yarış olacak. Marmaris’in güzelliğini 150 ülke canlı olarak izleyecek. Tüm ulusal ve yerel otoritelere teşekkürlerimi sunuyor ve Eylül’de Marmaris’e gelmek için sabırsızlanıyorum.”