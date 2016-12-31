Şampiyon sporcu yetiştirirken, kendisi şampiyon oldu





ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - 1988 Seul ve 1992 Barcelona Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta Türkiye'yi temsil eden Vedat Erbay, 49 yaşında katıldığı Okçuluk Dünya Kupası'nda masterler kategorisinde birinci oldu.

Okçuluğa, 1983 yılında Samsun'da başlayan ve 1984-2008 yılları arasında milli sporcu olarak, ulusal ve uluslararası yarışmalarda mücadele eden Vedat Erbay, Seul ve Barcelona Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etti. Türk Milli Takımı'nın 2008-2011 yıllarında antrenörlüğü yapan Erbay, 2013-2016 yıllarında da Irak Milli Takım Başantrenörlüğü görevini üstlendi.

Sahip olduğu okçuluk akademisinden birçok sporcu ile 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden ve 7. olan Zehra Özbey Torun'u yetiştiren Erbay, 8 yıl aradan sonra katıldığı Okçuluk Dünya Kupası'nda masterler kategorisinde şampiyon olmayı başardı.





- Erbay: "Uluslararası pek çok dereceye sahibim"





Vedat Erbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokulda hentbol oynarken tesadüf eseri gördüğü ve denediği okçuluğa başladığını belirterek, 1984 yılında Türkiye Gençler Şampiyonu olduğunu anlattı.

O yıllarda gençlerde uluslararası yarışma olmadığı için büyükler milli takımında yarıştığını dile getiren Erbay, "Türkiye'ye yurt dışından önemli madalyalar getirdim. Balkan dahil yaklaşık 70 civarında rekor kırdım. Uluslararası pek çok dereceye sahibim. O dönemlerde hemen hemen her yıl Türkiye şampiyonu oldum." diye konuştu.

Erbay, 2008 yılında Malmö'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli takım antrenörlüğü teklif edilmesi üzerine, aktif sporculuğu bırakarak iki arkadaşı ile 3 yıl Türk Milli Takımı'nda görev yaptığını belirtti.

Milli takımı çalıştırdıkları dönemde, Türkiye'nin çok önemli dereceler aldığını, bütün takımların hemen hemen Avrupa Şampiyonu düzeyine geldiğini vurgulayan Erbay, 2011 yılında milli takımdan ayrılarak okçuluk akademisi kurduğunu söyledi.

Erbay, akademide sporcu yetiştirirken, 2013-2016 yılları arasında Irak Milli Takımı'nı çalıştırdığını aktararak, "Ülkem adına orada da başarılı olduğuma inanıyorum. Çünkü, dünya sıralamasında sonda bulunan ve Irak tarihinde hiçbir madalya almamış bir milli takıma, dünya kupasında ikincilik, yine gençlerde Dünya Şampiyonası'nda ABD'de birincilik, Avrupa Kupası'nda ikincilik kazandırdık." ifadelerini kullandı.

2016 Rio Olimpiyatları için Irak ve Kenya'dan birer sporcuyu çalıştırdığını, kendi sporcusu Zehra Özbey Torun'un da Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil ettiğinin altını çizen Erbay, "Kısmet olursa 2017 yılı sıfırdan okçuluğa başlattığımız sporcuların parlayacağı yıl olacak. İnşallah başarılı olurlar. Sporcuların başarılı olması ülkemiz, bayrağımız adına bir onurdur." şeklinde konuştu.





- "Yaş 50'ye de gelse spordan kopamıyorsunuz"





Erbay, babasının ölümünün ardından Irak Milli Takımı'nı bıraktığını dile getirerek, sporcuları ile antrenman yaparken, "Bu sene ben de atayım" diyerek 9-13 Aralık tarihlerinde Bangkok'ta yapılan Gençler, Büyükler ve Masterler Dünya Kupası'na katıldığını anlattı.

2016'nın son yarışında 29 ülkeden sporcuların mücadele ettiğini belirten Erbay, "Antalya ve Türkiye'ye masterlerde Dünya Kupası şampiyonluğunu getirdim. Bu benim için büyük bir keyif. Yaşınız 50'ye de gelse spordan kopamıyorsunuz." diyerek sözlerini tamamladı.







