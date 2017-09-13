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"Şampiyonada aldığımız dersleri masaya yatırdık"

- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın: "Taha'nın (Akgül) ve diğer sporcularımızın yenilmesi bize ders oldu"


ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Fransa'daki Dünya Şampiyonası'nda başarıların yanı sıra önemli dersler aldıklarını söyledi.

Olimpik kurul, Aydın başkanlığında federasyonda toplandı. Yönetim kurulu üyeleri, milli takımların teknik ekipleri, kondisyoner, psikolog, fizyoterapist, doktor ve diyetisyenlerin katıldığı toplantıda geçen ay Paris'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın sonuçları ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın hazırlıkları değerlendirildi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların durumunu yakından takip ettiklerini söyledi.

Toplantıda daha çok gelecekle ilgili planlamaların öne çıktığını vurgulayan Aydın, "2020 Tokyo için özellikle grekoromende sıklet değişikliği oldu. Dünya Güreş Birliği (UWW) kural değişikliğine gitti. Biz de değişikliklere göre antrenman programı hazırlayacağız. Çünkü artık sporcular iki gün güreşebilecek. Bazı sıkletler yukarı doğru çıkacak. Kurulumuz bütün konuları detaylı bir şekilde ele aldı." diye konuştu.

"Dünya Şampiyonası'nda başarı kadar dersler de aldık." ifadesini kullanan Aydın, şunları kaydetti:

"Serbest Güreş Milli Takımı'nda Taha Akgül en büyük madalya beklentimizdi. Bir kulak iltihabı, rahatsızlığı vardı. Antibiyotik kullanmış ve kulağı şişmişti. Taha için bir eksiklikti. Mazerete sığınmamak için paylaşmadı. Ben de orada öğrendim. Taha da mecburen kendi kendine bir çözüm üretmiş. Şampiyonada ayağı kaydı, sakatlık yaşadı. Şu an tedavi görüyor. Bu konuda sağlık ekibi ve antrenörleri uyardık. Taha'nın ve diğer sporcularımızın yenilmesi bize ders oldu. Performansı artırabilmek için neler yapılabilir bunları değerlendirdik. Şampiyonada aldığımız dersleri masaya yatırdık. Çünkü daha başarılı olabilirdik."


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GüreşMusa AydınTaha AkgülTürkiye Güreş Federasyonu
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