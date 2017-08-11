



İSTANBUL (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, milli atlet Ramil Guliyev'in İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalya kazanmasına ilişkin, "Artık şampiyonlar çıkaran bir ülke olduk." dedi.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Çintimar, dünya şampiyonasına 4 yıldır ciddi emekler vererek hazırlandıklarını söyledi.

Hedeflerini olimpiyatlarda final, dünya şampiyonasında ise madalya olarak belirlediklerini ve bunu başardıklarını belirten Çintimar, "Türkiye bu başarıların hepsine layık. Daha büyük hedeflere inşallah hep birlikte yürüyeceğiz. Çalışmaya, çabalamaya devam edeceğiz. Bütün çocuklarımı kutluyorum." diye konuştu.

Çok genç bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Çintimar, birçok dalda madalya için yarışacaklarını dile getirdi.

Federasyon Başkanı Çintimar, şunları kaydetti:

"Biz sadece finale kalmak için uğraşan bir ülke değil, artık şampiyonlar çıkaran bir ülke olduk. Yıldızlarda Mizgin Ay ile başladık, şimdi Ramil Guliyev ile devam ettik. İnşallah devamı gelecek. 4 yıllık çalışma sonucunda hem altyapıyı belli bir seviyenin üzerine getirdik hem dopingden temizlendik hem de inşallah önümüzdeki dönemin atletizm ülkesi haline gelecek bir yapıya ulaştık. Bunun için bize destek olan, inanan başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız, Spor Genel Müdürümüz, spor teşkilatımız ve kulüplerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize çok ciddi destek oldular ve biz bu destekler sonucunda şu anda ülkemize bu gururu yaşatma fırsatını elde ettik. Bütün çocuklarımı tüm Türk halkı adına alınlarından öpüyorum, kutluyorum. İnşallah bize daha nice mutluluklar yaşatacaklarına inanıyorum."