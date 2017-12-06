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Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dört grupta tamamlanan maçlar sonunda Manchester United, Basel, Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Roma, Chelsea, Juventus ve Barcelona, son 16 turuna kaldı

Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları

İSTANBUL (AA) - Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D grupları, yapılan 8 karşılaşmayla tamamlandı.

Gruplarda 6. ve son hafta maçlarının ardından Manchester United, Basel, Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Roma, Chelsea, Juventus ve Barcelona, son 16 turuna kaldı.

Gruplarında ikinci sırayı alan Basel, Bayern Münih, Chelsea ve Juventus, son hafta maçı öncesi G Grubu'ndan lider olarak son 16 turuna çıkmayı garantileyen Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri oldu. Siyah-beyazlıların, bir diğer muhtemel rakibi ise H Grubu'nu ikinci sırada bitirmesi kesinleşen Real Madrid.

Bayern Münih galibiyetle bitirdi

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede son 16 turuna kalmayı garantileyen iki takımdan B Grubu'nun lideri Paris Saint-Germain, deplasmanda Bayern Münih ile karşılaştı.

Alman temsilcisi, ilk yarıyı Robert Lewandowski ve Corentin Tolisso'nun golleriyle 2-0 önde kapattı. İkinci yarının hemen başında Kylian Mbappe'nin attığı gole, ev sahibi ekip Tolisso ile yanıt verdi: 3-1.

Kalan dakikalarda skoru koruyan Bayern Münih, rakibine gruptaki ilk mağlubiyetini tattırdı.

Son 4 yılda 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösteren Atletico Madrid, C Grubu'ndaki son maçında Chelsea ile 1-1 berabere kaldı ve grubu üçüncü sırada tamamladı. İspanyol temsilcisi, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Muhabir: Yunus Kaymaz

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