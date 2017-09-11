Şampiyonlar Ligi'nin en golcüsü Ronaldo

İSTANBUL - SERHAT BAĞBARS

1992-1993 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanmaya başlayan Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Ronaldo, çıktığı 140 maçta 105 gole ulaştı.

Ronaldo'yu 115 maçta 94 gol bulan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi takip etti.

İki ismin ardından Real Madrid ve Schalke 04 formalarıyla 142 maçta 71 gol atan İspanyol Raul Gonzalez yer aldı.

Bir sezonda en çok gol atan Ronaldo

Real Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunu 17 golle tamamlayan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını elinde tutuyor.

Listenin 2. sırasında da 2015-2016 sezonundaki 16 gollük performansıyla yine Ronaldo yer alıyor.

Portekizli forvet oyuncusunu, 2011-2012 sezonunda 14 gol kaydeden Messi izliyor.

En çok forma giyen Casillas

Şampiyonlar Ligi'nin en çok forma giyen futbolcuları listesinde, Porto'nun İspanyol kalecisi Iker Casillas zirvede bulunuyor.

Turnuvada Real Madrid ve Porto formalarıyla 164 maça çıkan Casillas'ı, Katar'ın El-Sadd takımına giden eski Barcelonalı Xavi, 151 maçla takip ediyor.

Casillas ve Xavi'nin ardından 142 maçla Raul ve 141 maçla Ryan Giggs sıralanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 140 maç oynayan Cristiano Ronaldo ise aktif futbolcular arasında bu isimlere en yakın futbolcu durumunda.

En kötü rekorlardan biri'ta

Beşiktaş'ın, 6 Kasım 2007'de deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında İngiltere'nin Liverpool takımına 8-0 yenilmesi, organizasyonun en farklı sonuçlarından biri olarak tarihe geçti.

Siyah-beyazlılar, ilk yarısını 2-0 geride kapadığı maçın ikinci yarısında 6 gole engel olamayınca sahadan 8-0 mağlup ayrıldı ve bu sonuç Şampiyonlar Ligi'nin en farklı yenilgisi oldu. 2015-2016 sezonunda İspanya'nın Real Madrid takımına 8-0 kaybeden İsveç'in Malmö ekibi de rekoru, Beşiktaş ile paylaşıyor.

Bir maçta en çok atan Messi ve Luiz Adriano

Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi ve Shakhtar Donetsk'te oynadığı dönemde Brezilyalı Luiz Adriano, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok gol atan oyuncular olmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın 2011-2012 sezonu 2. turunda Almanya'nın Bayer Leverkusen takımını 7-1 yendiği karşılaşmada Messi ve 2014-2015 sezonunda Shakhtar Donetsk'in BATE Borisov'u 7-0 mağlup ettiği grup mücadelesinde Luiz Adriano, kaydettikleri 5'er golle bir maçta en çok gol atan oyuncu olma rekorunu paylaştı.

En hızlı gol Makaay'dan

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı golünü Hollandalı futbolcu Roy Makaay attı.

Makaay, Bayern Münih'in 7 Mart 2006'da Real Madrid'i 2-1 yendiği maçın henüz 10.12'nci saniyesinde turnuvanın en hızlı golünü kaydetti.

En hızlı "hat trick"

Ligde en hızlı ''hat trick''i Fransa'nın Olympique Lyon takımında forma giydiği dönemde Bafetimbi Gomis yaptı.

Galatasaray'da görev alan Gomis, 27 Aralık 2011'de Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla oynanan ve 7-1 sona eren maçta 8 dakikada 3 gol birden atarak en hızlı ''hat trick'' yapan futbolcu olarak kayıtlara geçti.

En çok "hat trick" yapan Messi ve Ronaldo

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok "hat trick" yapan futbolcu unvanını paylaşıyor.

Messi, Barcelona formasıyla, Ronaldo da Real Madrid'de 7'şer kez bir maçta 3 gol atmayı başardı. İtalyan Filippo Inzaghi, Alman Mario Gomez ve Brezilyalı Luiz Adriano da 3'er kez "hat trick" yaptı.

En genç gol atan isim

En genç gol atan futbolcu, 1 Ekim 1997'de Rosenborg-Olympiakos maçında Yunan ekibi adına fileleri havalandıran Peter Ofori-Quaye olurken, bu futbolcu gol attığında 17 yaş 195 günlüktü.

Hırvat futbolcu Mateo Kovacic de Dinamo Zagreb formasıyla 2011'de Olympique Lyon'a 7-1 yenildikleri maçta 17 yaş, 216 günlükken gol attı ve bu kategoride 2. sırayı elde etti.

En yaşlı golcü Totti

Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı gol atan oyuncusu, Roma'da geçen sezon futbolu bırakan Francesco Totti oldu.

İtalyan oyuncu, 2014-2015 sezonunda 38 yıl 59 günlükken Rus ekibi CSKA Moskova karşısında 1-1 biten maçta kaydettiği golle unvanı eline geçirdi.

Totti'nin ardından Manchester United'ın eski futbolcusu Ryan Giggs yer aldı. Galli oyuncu, 14 Eylül 2011'de oynanan ve 1-1 sona eren Benfica maçında gol attığında 37 yaşından 290 gün almıştı.

İlk gol Amokachi'den

Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1992'de Şampiyonlar Ligi olarak değiştirilmesinin ardından ilk golü, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Daniel Amokachi kaydetti.

Nijeryalı futbolcu, Belçika'nın Club Brugge takımında oynarken, CSKA Moskova'yı 1-0 yendikleri maçın 17. dakikasında attığı golle, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk golüne de imza atmış oldu.

Üst üste kazanan olmadı

Organizasyonun adının 1992 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi olmasının ardından sadece Real Madrid, kupayı üst üste iki kez kazanma başarısı gösterdi.