Şampiyonların havlusu Denizli'den - Belgrad'da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda kullanılacak havluların Denizli'de üretildiği bildirildi

DENİZLİ (AA) - Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, basketbolda dünyanın en önemli organizasyonlarından olan THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Denizli'de üretilen havluların kullanılacağını belirtti.

Memişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk havlusunu dünya markası yapmak amacıyla Ekonomi Bakanlığı desteğinde başlatılan markalaşma projesi kapsamında "Turkish Towels" markalı ve Euroleague logolu havlu ürettiklerini ifade etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın başlayacak ve 20 Mayıs'ta sona erecek Dörtlü Final'de basketbolcuların terini bu havlularla kurulayacağına işaret eden Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde kupa, bu hafta sonu sahibini bulacak. Temsilcimiz Fenerbahçe ile İspanya'dan Real Madrid, Rusya'dan CSKA Moskova ve Litvanya'dan Zalgiris Kaunas'ın kıyasıya yarışacağı finallerde ünlü basketbolcular 'Turkish Towels' markalı havluları kullanacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Euroleague ile sponsorluk anlaşmasına vardık ve iş birliğimizi devam ettirdik. Bu organizasyonla Türk havlusunun bilinirliğini artırmayı ve markalaşmayı hedefliyoruz."