



ANTALYA (AA) - Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano de Paula, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının, her takımın kazanabileceği duruma geldiğini söyledi.

Giuliano, sarı-lacivertli takımın kamp yaptığı Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk yarışında her şeyin ellerinde olduğunu anlatan 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, "Kısa bir çalışma dönemi geçireceğiz. Takım içinde ve sahada düzeltmemiz gereken noktalar var. Bu noktaları düzeltmeye çalışacağız. Bana göre doğru yoldayız. Ligin üst tarafını yakalamayı başardık. Şampiyonluk herkese açık durumda. Lig, herkesin kazanabileceği bir noktaya geldi. Şampiyonluk yarışında olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Ligde ilk yarının sonlarına doğru takımın performansının yükseldiğini anlatan Giuliano, "İyi sonuçlar aldık ama hala düzeltmemiz gereken şeyler var. Beklentimiz, gelişimi sürdürüp ikinci yarıda daha iyi yerde olmak." ifadesini kullandı.

Brezilyalı futbolcu, şampiyonluk yarışında tek rakipleri olmadığını vurgulayarak, "Şampiyonluk için en az 4-5 rakibimiz var. Maç maç önümüze bakmalıyız. Oynadığımız karşılaşmaları kazanarak yolumuza devam etmeliyiz. Mümkünse doğrudan şampiyonluk yarışı içinde olduğumuz rakipleri yenmeyi düşünmeliyiz." şeklinde görüş belirtti.





- "En iyi sezonumu geçiriyorum"





Sarı-lacivertli futbolcu, kariyerinin en iyi dönemini Fenerbahçe'de geçirdiğini ifade etti.

Gelişiminden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Giuliano, "Ligin ilk yarısına bakıldığında, bana göre kariyerimin en iyi sezonunu geçiriyorum. Zenit'te tüm sezon sadece ligde 8 gol, 6 asistlik performans göstermiştim. Bu sezon sadece 4 ayda 8 gol, 1 asistim var. Rakamların son derece pozitif olduğunu görebiliyoruz. Umarım daha da iyi bir noktaya gider." değerlendirmesinde bulundu.

Performansını her gün artırmayı hedeflediğini anlatan Giuliano, şunları kaydetti:

"Her gün bir öncekinden daha iyi olmak isterim. Ligin ilk yarısında çok motive bir şekilde çalışmaları sürdürdüm. Her zaman kendimi geliştirmeye gayret gösterdim. Sezonun başından sonra bu durumu değiştirebildiğim için mutluyum. Sezonun ilerleyen dönemlerine doğru adaptasyonu hallettim. Kendimi takım içinde daha rahat hissetmeye başladım. Takım olarak birbirimize yaklaştıkça saha içinde yaptıklarımızı düzene oturtmayı başarınca işler bizim için kolaylaştı. Benim için de aynı durum geçerliydi. İlk yarıdaki yakaladığım istatistikler bana göre bu uyumun sonucuydu. Umarım ikinci yarı da aynı şekilde devam eder."





- "Dünya Kupası'nda yer alabilmek için Fenerbahçe'ye geldim"





Giuliano, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'yla ilgili, "Hedefim Dünya Kupası'nda yer alabilmek. Fenerbahçe'ye de bu yüzden geldim." dedi.

Dünya Kupası'na gidebilmek için oynamaya ihtiyaç duyduğunu dile getiren Giuliano, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzde milli takımın toplanacağı kamp süreçleri var. Dünya Kupası'na kısa bir süre kaldı ama orada olacağımın bir garantisi yok. Orada olmayı çok istiyorum. Dünya Kupası'nda olup olmayacağım, Fenerbahçe'deki performansıma bağlı. Kulübümdeki performansım iyi olursa Dünya Kupası'na gideceğime inanıyorum. Eğer orada olursam çok büyük mutluluk yaşarım. Dünya Kupası'nda ülkemi temsil etmek, çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir konu."





- "Türkiye'deki futbol atmosferi beni pozitif anlamda şaşırttı"





Türkiye'de insanların futbola tutkuyla bağlı olduğunu ifade eden Giuliano, "Türkiye'deki futbol atmosferi beni pozitif anlamda şaşırttı. Brezilya'da da futbola büyük bir tutku var. Buradaki atmosfer ve tutku gerçekten çok farklı. İnsanlar futbolla yaşıyor, futbola aşkla bağlılar. Bize nasıl destek verdiklerini gördükçe etkileniyorum." diye konuştu.

Süper Lig'deki rekabete de değinen Brezilyalı oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye ligindeki mevcut rekabet, son derece güzel bir görüntü ortaya çıkarıyor. Ligin ve maçların seviyesini yukarı taşıyor. Bu rekabeti gören taraftarlar maçlara gelmeye başlıyor. Maçların doluluğunda rekabetin etkili olduğunu düşünüyorum. Taraftarlar, futbola daha çok yaklaşıyor. Bilinmezlik var. Tutkuyla futbola bağlı olan insanlar, bu bilinmezliğe bağlanır ve onun peşinden gitmek ister. Türkiye'de futbola olan sevginin daha yukarı taşındığını düşünüyorum."