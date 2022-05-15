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Şampiyonluk Kupası’nı Yemeksepeti teslim etti

Spor Toto Süper Lig 2021-22 Sezonu Şampiyonu Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda 14 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de başlayan organizasyonla kupasına kavuştu. Sezonu ligin zirvesinde tamamlayan Bordo-Mavililerin evindeki Şampiyonluk töreninde Yemeksepeti Kupa Teslimat Sponsoru olarak yer aldı ve şampiyona kupasını teslim etti.   

Şampiyonluk Kupası’nı Yemeksepeti teslim etti

Türkiye futboluna değerli katkıları bulunan camialardan biri olan Trabzonspor, uzun süren hasretin ardından Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu’nda şampiyon olarak kupayı kaldırmaya hak kazandı. 

Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek mutlu sona ulaşan Bordo-Mavililer, Şampiyonluk Kupası’nı 14 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de başlayan organizasyonla Medical Park Stadyumu'nda aldı. 

Törenin Kupa Teslimat Sponsoru olan Yemeksepeti’nin saha görevlilerinin Zafer Yolu’ndan geçerek teslim ettiği Şampiyonluk Kupası’nı Trabzonspor takım kaptanı Uğurcan Çakır kaldırdı.  

Türkiye’nin önde gelen hızlı ticaret platformu Yemeksepeti’nin önemli katkılarıyla düzenlenen törenden sonra, gerçekleştirilen eğlencede sahne alan sanatçıların konserleri ve DJ performanslarıyla coşan Trabzonsporlular, horon ve kolbastı şovları gibi geceye renk katan aktivitelere de büyük ilgi gösterdi.

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Spor Toto Süper Lig 2021-22 Sezonu Şampiyonu TrabzonsporAhmet çalıkMedical Park StadyumuUğurcan ÇakırYemeksepeti
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