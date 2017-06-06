



SAMSUN (AA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesince (TMOK) Samsun'da "Olimpik Gün" etkinliği gerçekleştirildi.

Dünya genelinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile milli olimpiyat komitelerince "Hareket et, öğren, keşfet" sloganı ile kutlanan "Olimpik Gün" kapsamında Samsun'da etkinlik düzenlendi.

TMOK ile Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaklaşık 500 çocuk, mini golf, hentbol, basketbol, koşu gibi sporların yanı sıra ip atlama, mendil kapmaca, halat çekme, seksek ve halka oyunu gibi geleneksel Türk çocuk oyunlarını oynadı.

Etkinliğine çok sayıda işitme engelli çocuk da katıldı. 18-30 Temmuz tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları için farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı organizasyonda işitme engelli çocuklar, olimpiyat ruhu ile tanıştı ve yaşıtları ile keyifli bir gün geçirdi.

TMOK tarafından yürütülen Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi maskotu Oli'nin de katılımıyla neşe ve coşku içinde geçen etkinlik, çocuklara Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ve TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener imzalı Olimpik Gün Sertifikası verilmesiyle sona erdi.

Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Güven Özyurt, Samsun'da yapılacak olimpiyatlar öncesinde etkinlik düzenlendiğini belirterek, organizasyonda minik öğrencilerin olimpiyat oyunları ile tanıştığını, aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş Türk oyunlarını oynama şansı yakaladığını söyledi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, 2017 Deaflympics Genel Koordinatörü Serkan Baltacı da katıldı.



