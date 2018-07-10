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Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na doğru

- İstanbul Boğazı'nda 22 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek yarışa katılmak için 4 bin 430 kişi başvuruda bulundu

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na doğru


İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda 22 Temmuz Pazar günü yapılcak 30. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılmak için 4 bin 430 kişi başvuru yaptı.

Samsung'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl, 3 bin 269'u erkek ve bin 161'i kadın olmak üzere toplam 4 bin 430 kişi yarışa başvurdu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Samsung iş birliğiyle düzenlenen ve dünyada iki kıta arasında yapılan tek yüzme yarışı olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda elemeler tamamlanırken, 55 farklı ülkeden 2 bin 400 yüzücü mücadele edecek.

Yarışa yurt dışından en fazla ilgiyi ise Rusya gösterdi. Rusya'yı Ukrayna, İngiltere ve ABD takip etti.

Yarışın etkinlikleri ise 21 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Etkinliğe, Zimbabveli dünya rekortmeni yüzücü Kirsty Coventry katılacak. Coventry, 2004 Olimpiyat Oyunları'nda birer altın, gümüş ve bronz, 2008 Olimpiyat Oyunları'nda ise bir altın ve 3 gümüş madalya elde etmişti.

Etkinlikte yer alacak bir diğer isim ise Ukraynalı eski dünya ve Avrupa şampiyonu Denys Sylantyev olacak.

Binlerce kişinin kulaç atacağı Ukraynalı eski olimpiyat şampiyonu rekortmen atlet ve Ukrayna Olimpiyat Komitesi Başkanı Sergey Bubka da takip edecek.


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