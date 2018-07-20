Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na doğru





İSTANBUL (AA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Samsung iş birliğiyle düzenlenen ve dünyada iki kıta arasında yapılan tek yüzme yarışı olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 22 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu olarak gösterilen organizasyonda, 55 farklı ülkeden 2 bin 400 yüzücü mücadele edecek.

Bu yıl 30. defa düzenlenecek yarışın Conrad Otel'de gerçekleştirilen basın toplantısına, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Samsung Electronics Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barış Gökpınar, Organizasyon Komitesi Başkanı Nihat Usta ve Ocean Recovery Alliance Kurucusu Doug Woodring katıldı.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Barış Gökpınar, Türkiye'de topluma katkı sağlayacak ve insanların hayatına değer katacak projeleri desteklemeye önem verdiklerini söyledi.

Samsung'un, TMOK'un istikrarlı bir destekçisi olduğunu vurgulayan Gökpınar, "Bizim, 'Dünyaya ilham ver, geleceği şekillendir' diye bir vizyonumuz var. Bu yarış İstanbul'un tanıtımına en çok katkıda bulunan aktivitelerden biri. Bizim için yarışlar bugün itibarıyla başlıyor diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Organizasyon Komitesi Başkanı Nihat Usta ise şunları kaydetti:

"Pazar günü 2 bin 400 kişiyi yüzdüreceğiz. Bin 200 Türk, bin 200 yabancı olacak. 450 kişilik ülke kotası koyduk. Birçok ülkenin katılması için bu kotanın konması lazım. Yoksa biz isteyen herkesin katılmasını isteriz. 14 yıldır beraber çalıştığımız Samsung'un devreye girmesiyle bu sayılara ulaştık. Buraya Cemil Topuzlu Parkı'ndan geldim. Orada müthiş bir hazırlık var. Çok güzel bir hafta sonu bizi bekliyor."

Ocean Recovery Alliance Kurucusu Doug Woodring, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Plastik atıkların okyanuslardan atılması gibi aktivitelerde rol alıyoruz. Bu atıkların yarış başlamadan toplanması çok önemli. Bu yarış, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de en büyük yarışlardan biri. Pazar günü güzel bir etkinlik olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Neşe Gündoğan ise TMOK'un Türkiye'deki en köklü sivil kuruluşlardan biri olduğunu ve odak noktasında gençlerin bulunduğunu aktardı.

Yarışın etkinlikleri, yarın başlayacak. Etkinliğe, Zimbabveli dünya rekortmeni yüzücü Kirsty Coventry katılacak. Coventry, 2004 Olimpiyat Oyunları'nda birer altın, gümüş ve bronz, 2008 Olimpiyat Oyunları'nda ise bir altın ve 3 gümüş madalya elde etmişti.

Etkinlikte yer alacak bir diğer isim ise Ukraynalı eski dünya ve Avrupa şampiyonu Denys Sylantyev olacak.

Binlerce kişinin kulaç atacağı organizasyonu Ukraynalı eski olimpiyat şampiyonu rekortmen atlet ve Ukrayna Olimpiyat Komitesi Başkanı Sergey Bubka da takip edecek.