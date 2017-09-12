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Samsunspor, Altınordu maçı hazırlıklarına başladı

- Yeni transferler Ayite ile Samed Hasan, antrenman öncesi basına tanıtıldı

Samsunspor, Altınordu maçı hazırlıklarına başladı


SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, 16 Eylül Cumartesi günü sahasında yapacağı Altınordu maçının hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, teknik direktör Alpay Özalan yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik ağırlı çift kale maçla sona erdi.

İdmana 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Davy Claude Angan ile sakatlıkları bulunan Mohamed Larbi, Ahmet Burak Solakel ve Ercan Yazıcı katılmadı.

Yeni transferler Jonathan Ayite ile Samed Hasan Kılıç da antrenman öncesi basına tanıtıldı.

Golcü futbolcu Ayite, Samsunspor'un büyük bir kulüp olduğunu belirterek, "Samsunspor, taraftarları ile güçlü bir ekip. Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Takımın bu sezon istenilen hedefe ulaşmasında ben de elimden geleni yapacağım. Hocamız görev verirse Altınordu maçında forma giymek istiyorum." dedi.

Genç oyuncu Samed Hasan Kılıç da Samsunspor'a gelmesinde katkıda bulunanlara teşekkür ederek, kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini söyledi.


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AltınorduJonathan AyiteSamed Hasan KılıçSamsunsporTFF 1. Lig
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