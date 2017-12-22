Samsunspor gözünü Ümraniyespor maçına çevirdi





SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un Yunan futbolcuları Georgios Samaras ve Michalis Sifakis, ilk yarının son haftasında deplasmanda yapacakları Ümraniyespor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Georgios Samaras ve kaleci Michalis Sifakis, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu Samaras, Samsunspor'a geldiği günden bu yana iyi çalıştığını ve performans olarak eksiklerini tamamlamaya başladığını ifade etti.

Ligin ikinci devresinde performansının daha iyi olacağını belirten Samaras, "Ligin ilk devresini moralli kapatmak istiyoruz. Bunun için Ümraniyespor maçını mutlaka kazanmamız gerekiyor. Alınacak galibiyette benim de katkım olursa çok sevinirim." diye konuştu.

Kaleci Sifakis ise ilk yarıda son hafta maçının iki takım için de önemli olduğunu vurgulayarak, "Takım olarak ciddi ve bir arada olursak hiçbir maçtan korkmayız. Zaten bunun için çalışıyoruz. Bundan sonra umuyorum son oynadığımız Akın Çorap Giresunspor maçındaki gibi olacağız. Belki çok iyi oynamadık ama verilen taktiği en iyi şekilde uyguladık ve sonuçta sahadan galip ayrıldık." ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor maçında da kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarına işaret eden Sifakis, "Defanstaki arkadaşlarımla güzel bir uyum sağladık. Defansımızı organize etmekten keyif alıyorum. Bu benim görevim. Onlara tecrübemi aktarıyorum, defanstaki başarımız bizi galibiyete taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.





- Ümraniyespor maçı hazırlıkları





Samsunspor, pazar günü oynayacağı Ümraniyespor maçı öncesi kentteki hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Engin İpekoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlılar, pas ve şut çalışması yaptı.

Antrenmana sakatlığı geçen Ahmet Burak Solakel katılırken Kenan Karışık sakatlığı nedeniyle idmanda yer almadı.

Samsun'daki çalışmaları sona eren takım, yarın sabah uçakla İstanbul'a gidecek. Karadeniz ekibi, maçın oynanacağı statta yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.