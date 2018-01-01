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Samsunspor Kulübü yeniden olağanüstü kongreye gidiyor

- Başkanlık Divan Kurulunun açıklamasından: - "Bu zor durumdan acilen çıkmak için herkesin elini taşın altına koyma zamanıdır. Aksi takdirde Samsunspor için vakit çok geç olacaktır"

Samsunspor Kulübü yeniden olağanüstü kongreye gidiyor


SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da yeniden olağanüstü kongre kararı alındı.

Samsunspor Kulübü Başkanlık Divan Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, geçen ay gerçekleştirilen olağanüstü kongrede aday çıkmadığı hatırlatıldı.

Mevcut yönetim kurulunun olağanüstü kongreden bir gün sonra yedek üyelerle topluca istifa ettiğinin vurgulandığı açıklamada, şöyle denildi:

"Tüzüğün başkanlık divanına yüklediği sorumluluk dahilinde çalışmalara başladık. Ancak kulübün bu kaostan acilen kurtulması ve bir yönetim kurulunun oluşturulması için yapılan çalışmalar sonuçsuz kalmıştır. Kulübün 3 Ocak ile 10 Ocak arasında 14 futbolcuya 4 milyon lira ödeme yapması, aksi takdirde 14 futbolcunun serbest kalması söz konusudur. Takiben 18 Ocak'a kadar tüm oyunculara ödeme yapılmaması halinde tüm takımın serbest kalması gibi bir risk söz konusudur. Yine SSK'ya olan ve yapılandırılan 187 bin 710 liralık taksitin 2 Ocak gününde ödenmemesi durumunda kulübün tüm borcu defaten ödemek zorunda kalacağı ve mevcut borcun faizlerle katlanarak artacağı ortadadır."

Söz konusu sorunların çözülmesi için kentteki iş adamları, milletvekilleri, mülki amirler ve Samsunspor sevdalılarının göreve davet edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüzük gereği kulübü tekrar olağanüstü kongreye götürme yetkisi bulunan denetleme kurulu göreve çağrılmıştır. Denetleme kurulu, bir ay içinde olağanüstü kongre kararı almış ve bu arada geçen zaman diliminde yeni bir yönetim kurulu oluşturulabilmesine imkan tanıyacaktır. Ancak bu sürecin uzun olması sorunları anında çözmemektedir. Bu zor durumdan acilen çıkmak için herkesin elini taşın altına koyma zamanıdır. Aksi takdirde Samsunspor için vakit çok geç olacaktır."


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