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Samsunspor'a yardım kampanyası

- Samsun Valiliği tarafından başlatılan kampanyada, üç günde 375 bin 126 lira para toplandı

Samsunspor'a yardım kampanyası


SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un yaşadığı ekonomik sorunu çözmek için Samsun Valiliği tarafından başlatılan kampanyada, üç günde 375 bin 126 lira para toplandı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı kulübe destek olmak amacıyla Valilik öncülüğünde 5 Ocak'ta yardım kampanyası başlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, Samsunspor'a gönül verenlerin sağladığı desteğe teşekkür edilerek, şöyle denildi:

"Açılan yardım hesabında bugün itibarıyla 375 bin 126 lira yardım yapıldığı ve rakamların artarak devam ettiği görülmüştür. Yardım miktarı, Valiliğimiz internet sayfasının duyurular kısmında vatandaşlarımıza aralıklarla duyurulacaktır. İlgili banka ile yapılan görüşmeler neticesinde yardım yapılan EFT ve havalelerden işletim ücreti alınmayacaktır. Konuyla ilgili avro hesabı da açılmıştır. İsteyen vatandaşlarımızın kısa mesaj ile yardım yapmaları için ilgili GSM operatörleriyle çalışmalar yürütülmektedir. Yardım kampanyasıyla ilgili toplanılan miktar yalnızca Valilik internet sayfasından duyurulacaktır. Bununla ilgili bilgi kirliliğine sebebiyet vermemek adına, asılsız çıkan haberlere itibar edilmemelidir."

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FutbolSamsun ValiliğiSamsunsporTFF 1. LigYardım Kampanyası
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