Samsunspor'da 5 futbolcu takımdan ayrıldı





SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da 5 futbolcu, sözleşmelerini feshederek takımdan ayrıldı.

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolcuların alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sıkıntılı bir sürece girdiklerini söyledi.

Serbest kalmak için kulübü 1 ay önce Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) şikayet eden futbolcuların tek tek sözleşmelerini feshetmeye başladığını belirten Zeren, "Ufuk Budak, Çağrı Ortakaya, Abdülkerim Bardakçı, Hasan Hatipoğlu ve Ömer Kandemir sözleşmelerini tek taraflı feshederek Samsun'dan ayrıldı. Kenan Karışık, Göksü Türkdoğan ve Ahmet Burak Solakel'in de feshetme hakları var ama şimdilik bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

Zeren, futbolcuların alacaklarının ödenememesi halinde 10 Ocak'a kadar 6 futbolcunun daha serbest kalma riskinin bulunduğunu, Davy Angan ile Georgios Samaras haricindeki tüm oyuncuların da 18 Ocak'ta serbest kalacağını kaydetti.