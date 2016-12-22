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Samsunspor'da borç sorunu devam ediyor

- Kulüp başkanı Tutu: - "Samsunspor'un ciddi bir borcu var. Bu sorunu aşmak ve transfer tahtasının açılması için mücadele ediyoruz"

Samsunspor'da borç sorunu devam ediyor

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkanı Erkurt Tutu, "Samsunspor'un ciddi bir borcu var. Bu sorunu aşmak ve transfer tahtasının açılması için mücadele ediyoruz." dedi.

Tutu, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Samsunspor'un tarihinin en zor günlerini geçirdiğini söyledi.

Samsunspor'un geçmişten gelen borçları ödemeye çalıştığını belirten Tutu, mali kriter sürecini yönetmeye, mevcut oyunculara ödeme yapmaya ve kapalı olan transfer tahtasını açtırmaya çalıştıklarını anlattı.

Transfer edilecek oyuncular için kaynak arayışları da olduğunu bildiren Tutu, "Bu kolay bir iş değil. Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür etmemiz lazım. Bize çok destek oldu. Şehrin katkısıyla bazı ödemelerimizi yaptık ama büyük desteği Bakanımız verdi. Samsunspor'un ciddi bir borcu var. Bu sorunu aşmak ve transfer tahtasının açılması için mücadele ediyoruz. Borçları yapılandırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki tüm kulüplerin bu tür sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Tutu, şöyle devam etti:

"Devre arasında transfer yapabilmemiz için kentin bize destek vermesi lazım. Bu süreci atlatmakta kulübümüzün, şehrin desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Bu borç bizim de gücümüzü aşan oranda. Şehrin en önemli markasına kentin de sahip çıkma zamanı. Bizim kişilerle hiçbir zaman sıkıntımız olmadı, bundan sonra da olmayacak. Bizler üzerimize düşeni yapacağız ancak şehrin de üzerine düşeni yapacağını düşünüyoruz. Takımın, ligin ikinci devresine moralli ve sıkıntısız girmesi için çalışacağız."

Tutu, transfer tahtasının açılması için 5 milyon 600 bin lira ödeme yapmaları gerektiğine dikkati çekerek, "Oyuncuların avukatlarını tek tek arayarak borçları yapılandırmaya çalışıyoruz. Bazı futbolcular iyi niyetle bize yardımcı oluyor, bazıları ise alacaklarını almak için ısrar ediyor. Bu sorunu çözmeye çalışıyoruz." diye konuştu.


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Erkurt TutuFutbolSamsunsporTFF 1. Lig
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