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Samsunspor'da futbolcular, Adanaspor maçı için iddialı

- Takım kaptanı Ahmet Burak Solakel: "Artık çıkışa geçme zamanı geldi. Adanaspor maçının da bu çıkışın başlangıcı olacağına inanıyorum" - Kırmızı-beyazlı oyuncu Hasan Hatipoğlu: "Adanaspor maçından galibiyetle ayrılmayı arzuluyoruz"

Samsunspor'da futbolcular, Adanaspor maçı için iddialı


SAMSUN (AA) - Samsunspor'da futbolcular Ahmet Burak Solakel ve Hasan Hatipoğlu, TFF 1. Lig'in 12. haftasında 19 Kasım Pazar günü sahalarında yapacakları Adanaspor maçıyla çıkışa geçeceklerine inandıklarını söyledi.

Takım kaptanı Ahmet Burak Solakel, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ekip olarak iyi bir hava yakalamak istediklerini aktardı.

Milli takım arasını çok iyi geçirdiklerini dile getiren Ahmet Burak, "Artık çıkışa geçme zamanı geldi. Adanaspor maçının da bu çıkışın başlangıcı olacağına inanıyorum. Tüm hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yaptık. Umarım sahada 90 dakika mücadele ederek 3 puanı alan taraf biz oluruz. Biz elimizden geleni yapacağız ama taraftarımız da bizi yalnız bırakmasın. Onların arkamızda olduğunu görmek bize ekstra güç katıyor." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlı oyuncu Hasan Hatipoğlu ise Boluspor maçını şanssız şekilde kaybettiklerine işaret ederek, "Adanaspor karşısında galibiyet alabilmek için mücadele edeceğiz. Bu maçtan galibiyetle ayrılmayı arzuluyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda zaten iç saha maçlarında mutlaka 3 puan almamız gerekli. Ben ve diğer oyuncu arkadaşlarım bunun bilincindeyiz. Takımda arkadaşlık üst seviyede. Birlik ve bütünlük içinde hareket edersek kazanan taraf her maçta biz oluruz." değerlendirmesinde bulundu.


- Adanaspor maçı hazırlıkları


Samsunspor, Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Engin İpekoğlu'nun özel işleri nedeniyle yer almadığı idmanda futbolcular, yardımcı antrenör Çağdaş Mavioğlu yönetiminde koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmaları yaptı.

Sakatlıkları geçen Davy Claude Angan ve Jonathan Ayite'nin antrenmana katılması, teknik heyeti sevindirdi. Ahmet Cebe ve Kenan Karışık'ın tedavisi ise devam ediyor.

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