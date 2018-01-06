Samsunspor'da futbolcular destekten memnun





SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da ekonomik sorunun çözümü için valilik öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasının sosyal medya üzerinden yoğun destek görmesi, kırmızı-beyazlı futbolcuları memnun etti.

Samsun Valiliğince, kulübü Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) şikayet eden ve serbest kalan 5 futbolcunun kenti terk etmesinin ardından diğer futbolcuların ayrılmaması için destek kampanyası başlatıldı.

Sosyal medya üzerinden yoğun destek gören kampanya, futbolcuları da umutlandırdı.

Kırmızı-beyazlı takımın golcü futbolcusu Göksu Türkdoğan, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına, kentin Samsunspor etrafında birleşmesinin mutluluk vericiği olduğunu dile getirdi.

Gelişmeleri takip ettiğini belirten Göksu, "Taraftarın destek çağrısı yapmasından onur duyduk. Biz de serbest olmamıza rağmen burada kalmaya devam edeceğiz." dedi.

Takım kaptanı Ahmet Burak Solakel de taraftarların yoğun destek çağrıları ve Samsunspor için pazar günü yürüyüş düzenlenecek olmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Öte yandan Samsunspor, ikinci yarı hazırlıklarını tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör Engin İpekoğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas çalışması yaptı.

Antrenmana grip olan Jonathan Ayite ile ülkesinden dönmeyen John Chibuike katılmadı.