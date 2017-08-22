Samsunspor'da gözler Adana Demirspor maçında





SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Cuma günü Adana Demirspor'u konuk edecek Samsunspor'un teknik direktörü Alpay Özalan, kazanma hırslarını sahaya yansıtmaları durumunda maçtan 3 puanla ayrılabileceklerini söyledi.

Özalan, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin 2. haftasında Manisaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Ligde ilk 2 haftada 4 puan topladıklarını hatırlatan Özalan, "İç sahada takımımızı galibiyetle tanıştırmak istiyoruz. Adana Demirspor, ofansif açıdan iyi bir ekip ama bizim takımın da her bölgesi çok iyi. Evimizde gücümüzü, kuvvetimizi ve bugüne kadar yaptığımız en iyi şey olan kazanma hırsımızı da sahaya koyarsak Adana Demirspor maçından 3 puanla ayrılabiliriz." diye konuştu.

Takım olarak çok koşup iyi mücadele ederek, girdikleri pozisyonları gole çevirmek istediklerini aktaran Özalan, "Takımımız her geçen gün daha iyiye doğru gidiyor. Yeni bir takım oluşturduk, oyuncularımız ne kadar bir arada oynarsa birbirlerine o kadar alışacaktır." ifadelerini kullandı.

Alpay Özalan, yabancı oyuncuların takıma sonradan katıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeterince kondisyonları yoktu. Şimdi onlar da kondisyon olarak iyiler ve sadece maç eksiklikleri kaldı. Bunu da oynayarak kapatacaklar. Milli maç arasında 2 Süper Lig takımı ile hazırlık müsabakası oynamayı planlıyoruz. O zaman hem antrenman hem de maç oynama olarak hazır hale gelecekler ama bu hafta Adana Demirspor karşılaşmasında bütün yabancı oyuncularımızdan faydalanmayı düşünüyorum."

Transferi henüz bitirmediklerini dile getiren Özalan, "Alternatif 2 yerli ve 2 yabancı oyuncu ile görüşmelerimiz sona doğru geldi. Kulüp başkanımız bu konuda detaylı bir şekilde çalışıyor. Sanıyorum bu hafta içinde müjdeli haberi taraftarlarımıza verebiliriz." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan Samsunspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Özalan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, pas çalışması yaptı.