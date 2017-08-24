Samsunspor'da hedef Adana Demirspor galibiyeti





SAMSUN (AA) - Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Rüştü Araboğlu, tüm güçlerini kullanarak, TFF 1. Lig'in 3. haftasında yarın yapacakları Adana Demirspor maçını kazanmaları gerektiğini söyledi.

Araboğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına yarın sahalarında yapacakları Adana Demirspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor ile zorlu bir maça çıkacaklarını dile getiren Araboğlu, "Oyuncularımıza güvenimiz tam. Hafta boyunca oldukça istekli ve arzulu çalıştılar. Gücümüzü en iyi şekilde kullanıp bu maçı kazanmamız lazım." diye konuştu.

Samsunspor'un başına gelen sıkıntıların hesapsızca yapılan transferlerden kaynaklandığını savunan Araboğlu, şunları kaydetti:

"Halen sıkıntı yaşıyoruz. Transfer yapmak için birtakım birleşenlerin oluşmasını bekliyoruz. Birincisi takımın ihtiyacı, ikincisi takımın bu ihtiyacı karşılama noktasındaki gücü, üçüncü olarak teknik direktörümüzün eksik bölgelere isteğidir. Bu birleşenler doğrultusunda takıma takviye yapmak için bazı oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. Hangi oyuncu gelecek bunu açıklama durumumuz yok. Çünkü halen görüşmelerimiz sürüyor. Transferin son gününe kadar takıma takviyelerimizi yapmış oluruz."

Öte yandan Samsunspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Alpay Özalan yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlılar, taktik ağırlı çift kale maç yaptı.