Samsunspor'da lisans sorunu çözüldü

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, lisansları çıkarılmadığı için Gazişehir Gaziantep maçında forma giyemeyen 4 yabancı ve 1 yerli oyuncunun lisans işlemlerini tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Yunan golcü Georgios Samaras ve kaleci Michalis Sifakis, Nijeryalı John Chibuike, Tunuslu Mohamed Larbi ve Trabzonspor'dan kiralanan Muhammet Beşir'e evrakları eksik olduğu için lisans çıkartamamıştı. Bu oyuncuların eksik evraklarını tamamlayan Samsunspor, futbolcuların lisanslarını çıkarttı.

Futbol şube sorumlusu Metin Ateş, AA muhabirine, 14 yeni transferin hiçbir sorunu kalmadığını ve Manisaspor maçında forma giyebileceğini söyledi.

Gazişehir Gaziantep maçına yeni transferlerden yoksun çıktıklarını ve 0-0 berabere kaldıklarını hatırlatan Ateş, "Manisaspor karşısına mutlak 3 puan için çıkacağız. Zaten Samsunspor önüne bir hedef koydu ve bu hedef doğrultusunda tüm maçlarına kazanmak için çıkıyor. İlk kez Manisaspor deplasmanında tam kadro oynama şansı yakalayacak takımımız. Umarım sahadan galip ayrılan taraf biz oluruz." diye konuştu.

Öte yandan 18 Ağustos Cuma günü deplasmanda Manisaspor ile karşılaşacak olan Samsunspor'da futbolcular, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Alpay Özalan yönetiminde çalıştı.

Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlıların, yarın sabah THY'ye ait uçakla İzmir'e oradan da karayolu ile Manisa'ya geçeceği bildirildi.



















