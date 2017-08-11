Samsunspor'da transfer tahtası sıkıntısı

SAMSUN (AA) -TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un, yeni sezon öncesinde yaptığı 5'i yabancı 13 futbolcuya transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle lisans çıkartamadığı bildirildi.

Karadeniz ekibi, pazar günü sahasında oynayacağı Gazişehir Gaziantepspor maçı öncesinde yeni transferlere lisans çıkartamadı. Eski oyuncularının alacaklarının ödenmediği için transfer tahtası kapalı olan kırmızı-beyazlıların, yaklaşık 4 milyon lira ödemesi gerekiyor.

Futbol şube Sorumlusu Metin Ateş, AA muhabirine, 5'i yabancı 13 futbolcuya transfer tahtası kapalı olduğu için lisans çıkartılamadığını söyledi.

Kulüp başkanı Erkurt Tutu'nun Gazişehir Gaziantepspor maçı öncesinde transfer tahtasını açmak için yoğun şekilde çalıştığına işaret eden Ateş, "Eğer transfer tahtasını açamazsak çoğu alt yapıdan olan oyuncularımızı sahaya süreceğiz. Ama tahtanın açılması için elimizden geleni yapıyoruz. Umarım maç gününe kadar tahtayı açıp 13 oyuncumuza lisans çıkartırız." dedi.

Öte yandan Samsunspor, Gazişehir Gaziantepspor maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör Alpay Özalan yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlılar, pas ve şut çalışması yaptı. Antrenman taktik ağırlı çift kale maç ile sona erdi.