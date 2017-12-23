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Samsunsporlu futbolcular İstanbul'a mutlu gitti

- Karadeniz ekibinde primleri ödenmediği için İstanbul'a gidiş programını erteleten futbolculara ödemeleri yapıldı - Kulüp başkanı Tutu: - "Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz futbolcuların alacaklarının ödenmesi için harekete geçti ancak bunu Ümraniyespor maçına yetiştiremedik. Önümüzdeki hafta en geç çarşamba gününü kadar oyunculara diğer ödemelerini yapacağız"

Samsunsporlu futbolcular İstanbul'a mutlu gitti


SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da 3 maçlık prim alacakları bulunduğu için Ümraniyespor maçı öncesinde İstanbul programını erteleten futbolculara alacakları ödendi.

Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, primleri ödenmediği için İstanbul gidiş programını erteleten futbolcuların haklı olduğunu, yolculuk öncesinde alacaklarının ödendiğini açıkladı.

İstanbul'a gitmek için havalimanına giden futbolculara primlerinin otobüste ödendiğini aktaran Tutu, Ümraniyespor maçına futbolcuların mutlu çıkacağını dile getirdi

Samsun Valisi Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın önderliğinde eski kulüp başkanı Kazım Yılmaz ve diğer iş adamlarının Samsunsporlu futbolcuların alacaklarının tamamının ödenmesi için çalıştığına işaret eden Tutu, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki hafta içinde futbolcularımızın tüm alacakları ödenecek. Bu ödemelerin gecikmesi biraz da takımın ligdeki konumu nedeniyle oldu. Başarı oldukça şehir takımına daha çok sahip çıkıyor. Akın Çorap Giresunspor galibiyetinin ardından özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz futbolcuların alacaklarının ödenmesi için harekete geçti ancak bunu Ümraniyespor maçına yetiştiremedik. Önümüzdeki hafta en geç çarşamba gününü kadar oyunculara diğer ödemelerini yapacağız."

Tutu, 28 Aralık Perşembe günü yapılacak olağanüstü kongrede aday olmayacağını, göreve geldikleri günden itibaren kulübün borçlarını düşürdüklerini kaydetti.



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IstanbulSamsunsporTFF 1. LigÜmraniyespor
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