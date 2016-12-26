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Şanlıurfa Engelliler, ligde kalmayı hedefliyor

- Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde son 5 karşılaşmasını kaybeden Güneydoğu temsilcisi, ilk yarının kalan 2 maçından galibiyetle ayrılmayı planlıyor - Antrenör Yıldırım: "Bu sezon ligde kalabilmek için mücadele edeceğiz"

Şanlıurfa Engelliler, ligde kalmayı hedefliyor


ŞANLIURFA (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Engelliler, ligde kalmayı hedefliyor.

Bu sezon yükseldiği ligde ilk 4 müsabakasının 3'ünü kazanan Şanlıurfa temsilcisi, ardından çıktığı maçlarda taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Son olarak sahasında İzmir Büyükşehir Belediyespor'a 80-59 mağlup olan Güneydoğu temsilcisinin galibiyet hasreti 5 karşılaşmaya çıktı.

Şanlıurfa ekibi, hafta sonu deplasmanda ligin son sırasındaki Melikgazi Belediyespor'u yenerek kötü gidişe son vermek istiyor.

Antrenör Serdar Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle son maçlarda büyük bir motivasyon kaybı yaşadıklarını söyledi.

Bir an önce toparlanmaları gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Ligde her takım birbirini yenebilecek güçte. İnşallah ilk yarının kalan son 2 maçını alarak biraz rahatlarız. Bu sezon ligde kalabilmek için mücadele edeceğiz. Takımımıza yapacağımız takviyelerle ikinci yarıda daha iyi olacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

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