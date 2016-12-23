Şanlıurfalı Engelliler, mağlubiyet serisine son vermek istiyor

ŞANLIURFA (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig takımlarından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, 4 haftalık galibiyet özlemine son vermek istiyor.

Antrenör Serdar Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 Aralık Pazar günü evlerinde ağırlayacakları İzmir Büyükşehir Belediyespor takımını mağlup ederek, kötü gidişe son vermek istediklerini söyledi.

Arka arkaya aldıkları 3 galibiyetin ardından son 4 maçta galibiyete hasret kaldıklarını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ligde yeni olmamıza rağmen ikinci haftadan itibaren oynadığımız 3 maçı da kazanarak iyi bir hava yakaladık. Ancak son 4 maçımızdan ise mağlubiyetle ayrılmak zorunda kaldık. Bu hafta ligin tecrübeli takımı İzmir Büyükşehir Belediyespor ile evimizde karşılaşacağız. Taraftarlarımızın da desteğiyle kazanarak, moral bulmak istiyoruz. İlk yarının tamamlanmasına 3 hafta kaldı. Bu maçlardan galibiyetle ayrılarak, orta sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz."

Yıldırım, ayrıca yönetimin de uygun görmesi durumunda devre arasında bir transfer yaparak, ikinci yarıya daha iyi başlamak istediklerini sözlerine ekledi.