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Şanlıurfaspor, Batuhan Karadeniz'den şikayetçi oldu

- Kulüp başkanı Yetim: "Sözleşmemizin sürmesine rağmen uzun süredir kampa katılmayan Batuhan Karadeniz'i TFF'ye şikayet ettik, yasal işlem başlattık"

Şanlıurfaspor, Batuhan Karadeniz'den şikayetçi oldu


ŞANLIURFA (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'da kulüp başkanı Emin Yetim, "Sözleşmemizin sürmesine rağmen uzun süredir kampa katılmayan Batuhan Karadeniz'i Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) şikayet ettik, yasal işlem başlattık." dedi.

Başkan Yetim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sözleşmesi devam eden Batuhan Karadeniz'in, takımı mağdur ettiğini söyledi.

Takımın Nevşehir kampına katılmayan Batuhan Karadeniz hakkında şikayetçi olduklarını belirten Yetim, "Batuhan ile 2017-2018 sezonu sonuna kadar sözleşmemiz bulunuyor. Oyuncumuzun bütün ödemelerini de yaptık. Batuhan, disiplinsiz davranış sergiliyor. Sözleşmemizin sürmesine rağmen uzun süredir kampa katılmayan Batuhan Karadeniz'i TFF'ye şikayet ettik, yasal işlem başlattık. Federasyondan gerekli cezai yaptırım bekliyoruz." diye konuştu.

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