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Şanlıurfaspor, GAP Arena Stadı'nı devretti

ŞANLIURFA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı İsmail Bağıban, GAP Arena Stadı'nın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne devrettiklerini bildirdi.Bağıban, yazılı açıklamasında, 3 sezondur Şanlıurfaspor...

Şanlıurfaspor, GAP Arena Stadı'nı devretti


ŞANLIURFA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı İsmail Bağıban, GAP Arena Stadı'nın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne devrettiklerini bildirdi.

Bağıban, yazılı açıklamasında, 3 sezondur Şanlıurfaspor tarafından kullanılan GAP Arena Stadı'nın dün Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne resmen devredildiğini kaydetti.

Başta Vali Güngör Azim Tuna olmak üzere devir işlemlerinin gerçekleşmesinde emeği bulunanlara teşekkür eden Bağıban, "21 Aralık 2016 tarihi itibarıyla GAP Arena Stadı'nı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne devrettiğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.


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DevirGAP Arena StadıKulüp Başkanı İsmail BağıbanŞanlıurfaspor
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