Şanlıurfaspor kupada turu garantilemek istiyor





ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı İsmail Bağıban, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında sahasında oynayacakları maçta Osmanlıspor'u yenerek gruptan çıkmayı garantilemek istediklerini söyledi.

Bağıban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde ve kupada son 7 maçta yenilgisiz yola devam etmenin futbolcuların motivasyonunu arttırdığını belirtti.

Teknik direktör Kemal Kılıç yönetiminde oyuncularının kupada karşılaşacakları Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade eden Bağıban, seriyi sürdürmek istediklerini kaydetti.

Rakiplerinin gücünün farkında olduklarını vurgulayan Bağıban, "Osmanlıspor'u sahasında yenerek gücümüzü gösterdik. Seyircimizin desteği ve yakaladığımız performans grafiğiyle galibiyete yakın taraf olarak duruyoruz. Futbolda tabii her sonuç çıkabilir. Şu an gruplarda çıkma şansı en yüksek olan takımların başında geliyoruz Osmanlıspor'u yenerek bu avantajımızı kullanmak istiyoruz. Bu maçı kazanırsak diğer 2 maçı zaten formalite icabı oynayacağız. Futbolcumuz kazanarak 2016 yılını kapatacak kapasitede bulunuyor." diye konuştu.

Kupada A Grubu'nda 9 puanla lider olan Şanlıurfaspor, 6 puandaki takipçisi Osmanlıspor ile GAP Arena Stadı'nda 29 Aralık Perşembe günü saat 16.00'da karşılaşacak.



