Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bakara İlaç Ümit Güler balistik füze denemesi MOSHE ALUL Ömer Özgür Çetinoğlu
Pembe balonlar umutlarla yükseldi
Balonlar umuda uçuruldu
Kadın kasap yetiştirdi en büyük ödülü aldı
Kadın kasap yetiştirdi ödülü aldı
Komşunu Al Gel kampanyasına destek
Komşunu Al Gel'e tam destek
Sıradışı bir Sevgililer Günü
Sevgililer Gününü sıradışı yaşayın
Kadınlara değer katan sigorta TEB'den
Kadınlara özel sigorta

Şanlıurfaspor kupada üzüldü

- Kulüp başkanı Bağıban: "Güçlü Süper Lig ekibi karşısında uzatmalarda tartışmalı bir penaltı kararıyla kupa dışı kaldığımız için çok üzgünüz"

Şanlıurfaspor kupada üzüldü


ŞANLIURFA (AA) - TFF 1. Lig temsilcisi Şanlıurfaspor'da, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a uzatma bölümünde 2-1 yenilerek elenmenin üzüntüsü yaşanıyor.

Kulüp başkanı İsmail Bağıban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün seyircilerinin de desteğiyle Rize temsilcisi karşısında üst düzey performans sergilediklerini söyledi.

Futbolcularına takımın kalitesine yakışır oynadıkları için teşekkür eden Bağıban, kupada daha fazla ilerleyemedikleri için de üzgün olduklarını dile getirdi.

Takımın yükselen form grafiğinden dolayı memnun olduklarını vurgulayan Bağıban, şunları kaydetti:

"Gerçekten 120 dakika kupaya yakışır bir futbol sergiledik. Güçlü rakibimize rağmen sürekli kazanmak için çok ciddi bir enerji sarf ettik. Maç boyu kararlarına saygı duyduğumuz hakem maalesef uzatmada verdiği penaltı ile bizi kupanın dışına itti. Turu geçsek, bu oyun kalitesi ile sezon başı hayali bile zor olan kupayı belki evimize getirebilirdik ama olmadı. Güçlü Süper Lig ekibi karşısında uzatmalarda tartışmalı bir penaltı kararıyla kupa dışı kaldığımız için çok üzgünüz."

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Futbolİsmail BağıbanŞanlıurfasporZiraat Türkiye Kupası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.