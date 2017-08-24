Şanlıurfaspor'da Batuhan Karadeniz krizi çözüldü





ŞANLIURFA (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı Emin Yetim, "Hakkında yasal işlem başlattığımız Batuhan Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık." dedi.

Yetim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımı mağdur ettiği gerekçesiyle daha önce Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) şikayet ettikleri tecrübeli futbolcu Batuhan ile uzlaşma yoluna gittiklerini belirtti.

Batuhan'ın sözleşmesi olmasına rağmen takımın yaz kampına katılmadığını aktaran Yetim, "Batuhan ile 2017-2018 sezonu sonuna kadar sözleşmemiz bulunuyordu ancak disiplinsiz davranışları sözleşmeyi değiştirmemize neden oldu. Hakkında yasal işlem başlattığımız Batuhan Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Daha önce TFF'ye Batuhan'la ilgili yaptığımız şikayetten vazgeçtik, o da kulübümüze noter huzurunda 150 bin lira ödeme yaptı. Kulübümüz bu transferde herhangi bir ödeme yapmadı, üstelik üzerine para da aldığımız karlı bir anlaşma sağladık." diye konuştu.

Öte yandan, Batuhan Karadeniz'in, Arnavutluk takımlarından Skenderbeu ile anlaştığı öğrenildi.