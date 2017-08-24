Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Burak Sadıç yandex gaziantepspor
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat

Şanlıurfaspor'da Batuhan Karadeniz krizi çözüldü

- Kulüp başkanı Yetim: "Hakkında yasal işlem başlattığımız Batuhan Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık"

Şanlıurfaspor'da Batuhan Karadeniz krizi çözüldü


ŞANLIURFA (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı Emin Yetim, "Hakkında yasal işlem başlattığımız Batuhan Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık." dedi.

Yetim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımı mağdur ettiği gerekçesiyle daha önce Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) şikayet ettikleri tecrübeli futbolcu Batuhan ile uzlaşma yoluna gittiklerini belirtti.

Batuhan'ın sözleşmesi olmasına rağmen takımın yaz kampına katılmadığını aktaran Yetim, "Batuhan ile 2017-2018 sezonu sonuna kadar sözleşmemiz bulunuyordu ancak disiplinsiz davranışları sözleşmeyi değiştirmemize neden oldu. Hakkında yasal işlem başlattığımız Batuhan Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Daha önce TFF'ye Batuhan'la ilgili yaptığımız şikayetten vazgeçtik, o da kulübümüze noter huzurunda 150 bin lira ödeme yaptı. Kulübümüz bu transferde herhangi bir ödeme yapmadı, üstelik üzerine para da aldığımız karlı bir anlaşma sağladık." diye konuştu.

Öte yandan, Batuhan Karadeniz'in, Arnavutluk takımlarından Skenderbeu ile anlaştığı öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Batuhan KaradenizBeyaz GrupEmin YetimFutbolŞanlıurfasporşikayetTFF 2. Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5