Şanlıurfaspor'da işler yolunda





ŞANLIURFA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı İsmail Bağıban, "Ziraat Türkiye Kupası maçında Osmanlıspor'u deplasmanda mağlup ederek, iddialı olduğumuzu gösterdik." dedi.

Bağıban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktörlüğe Kemal Kılıç'ın getirilmesinin ardından ligde ve kupada başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi.

Kupada iddialı olduklarını ve gruptan lider olarak çıkmak istediklerini ifade eden Bağıban, şöyle konuştu:

"Ziraat Türkiye Kupası üçüncü maçında Osmanlıspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek, iddialı olduğumuzu gösterdik. Kupada 3'te 3 yaparak liderliğimizi de sürdürdük. Ligde ise son 3 maçta 2 galibiyet bir beraberlik almayı başardık. Kemal Kılıç hocamızla birlikte çok güzel bir hava yakaladık. Takımda işler çok iyi gidiyor, bizler de yönetim olarak maçları keyif alarak izliyoruz."





- "Manisaspor'u yenmek istiyoruz"





Pazar günü evlerinde ağırlayacakları Manisaspor maçında hedeflerinin 3 puan olduğunu dile getiren Bağıban, şunları kaydetti:

"Seyircimizin de desteğiyle Manisaspor'u yenmek istiyoruz. Çıkışımızı sürdürmek için bu maçı mutlak kazanmamız lazım. Devre arasında bazı takviyeler yaparak ikinci yarıda üst sıraları zorlamayı amaçlıyoruz."



